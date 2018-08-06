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06 Ağustos 2018 12:24

Kırıkkale’de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

06 Ağustos 2018 12:24


Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan 2 otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobiller bariyerlere çarparak durabildi. Kazada isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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