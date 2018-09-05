Kırıkkale’de 20 avcıya ceza

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü Av koruma ekipleri, 2018-2019 av sezonunun başlamasıyla bölgede denetimlerde bulundu. Av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında avcıların belgeleri incelendi. Bazı avcıların evrakları eksiksiz olurken, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefette bulunan 20 adet avcı hakkında yasal işlem yapıldı. Av koruma ve kontrol çalışmaları esnasında 3 adet av tüfeğine,7 adet üveyik, 2 adet çil keklik ve 2 adet cihaza el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi.