Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 11:59

Kırıkkale’de 20 avcıya ceza

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında 20 avcıya ceza kesilirken, 3 adet av tüfeğine, 7 adet üveyik, 2 adet çil keklik ve 2 adet cihaza el konuldu.

Kırıkkale’de 20 avcıya ceza

05 Eylül 2018 11:59


Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü Av koruma ekipleri, 2018-2019 av sezonunun başlamasıyla bölgede denetimlerde bulundu. Av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında avcıların belgeleri incelendi. Bazı avcıların evrakları eksiksiz olurken, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefette bulunan 20 adet avcı hakkında yasal işlem yapıldı. Av koruma ve kontrol çalışmaları esnasında 3 adet av tüfeğine,7 adet üveyik, 2 adet çil keklik ve 2 adet cihaza el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç