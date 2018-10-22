Kırıkkale'de 20 dekarlık alana direkt ekim yapıldı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı İzzettin köyünde 10 dekar anıza direkt ekim ve 10 dekar çiftçi uygulaması olmak üzere toplamda 20 dekarlık alanda anıza ekim yöntemi ile silajlık mısır ekimi yapıldı. Yapılan hasat sonucunda dekara 6,5 ton verim elde edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, “Çiftçimizi modern teknikler ile tanıştırmak ve modern makineli tarıma geçişi hızlandırarak, ilimizde kırsal kalkınmaya ivme kazandırmayı amaçlıyoruz. Tarım bir sektör işidir. Makine üreticisinden çiftçisine, çiftçisinden entegre üretim tesisine ve hatta son tüketicisine kadar bu sektörün paydaşıyız. Tüm paydaşlarımız ile uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımız devam edecek. Bu yöntem ile çiftçimiz hem en büyük girdi maliyetini oluşturan mazot masrafından tasarruf edecek hem de topraktaki suyu daha fazla muhafaza ederek daha verimli ürün hasat edecek” dedi.