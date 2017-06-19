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19 Haziran 2017 19:59

Kırıkkale’de 20 kilo eroin ele geçirildi

Kırıkkale’de Kayseri yolu üzerinde durdurulan otomobilde narkotik köpeklerinin de yardımıyla 20 kilo eroin ele geçirildi.

Kırıkkale’de 20 kilo eroin ele geçirildi

19 Haziran 2017 19:59


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri yolu üzerinde seyir halindeki iki otomobile düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde taşıyan iki kişiyi yakaladı. Düzenlenen operasyonda 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (26) ve A.T. (46) adlı şahısların kullandığı araçlardan birisi kontrol amaçlı önden giderken içerisinde uyuşturucu madde bulunan diğer araç ise onu takip halindeydi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekipler bu iki aracı Kayseri yolu üzeri Kırıkkale girişinde durdu. Durdurulan otomobilde narkotik köpekleri Aresi ve Leydi’nin yardımıyla şüpheli şahıslar tarafından koltuk içlerine, altlarına ve tavana saklanan eroine ulaştı.


Şüpheli S.Ö. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin bitirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.




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