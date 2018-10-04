Kırıkkale'de 217. halk günü

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, halk günü etkinliği kapsamında vatandaşların sorunlarını makamında dileyerek, sorunların çözüme kavuşması için ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Başkanlık makamında 217. düzenlenen halk günü toplantısında başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Geleneksel hale gelen halk günü toplantısının bu hafta 217. gerçekleştirdiklerini ifade eden başkan Saygılı, “Etkinliğe katılan Kırıkkaleli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı tek tek dinleyerek dertlerine derman olmaya gayret ediyoruz. Yerel yönetici olarak, halkımızın sorunlarına çözüm bulmak için elimizden gayreti gösteriyoruz. Halk günlerimizde vatandaşlarımızla birebir görüşerek sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması içinde gayret sarf ediyoruz” dedi.

Halk gününde sıkıntılarını dile getiren vatandaşlar ise belediyenin çalışmalarından memnun kaldıklarını belirterek Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.