Kırıkkale’de 270 muhtara iftar

Kırıkkale’de Ramazan Sokağı’nda düzenlenen 270 köy ve mahalle muhtarının katıldığı iftar programı, İstanbul Fatih Cami İmam-Hatibi Dünya Kur’an okuma birincisi Bünyamin Topcuoğlu’nun okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Köylere getirilen hizmetlerin muhtarların aracılığıyla getirildiğini ifade eden AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, 2001 yılı önceki gazetelerdeki çıkan başlıkları hatırlattı.

Dağdelen, “Malum 24 Haziran’da bir erken genel seçim var. Sizler de kendi yörenizin, kendi köylerinizin en önemli amirlerisiniz, mülki amirleri sizlersiniz. Köylere getirmiş olduğumuz bütün bu hizmetleri sizlerin aracılığıyla yaptık. Ben sadece sizlere 2001 yılı önceki gazete kupürlerini okumak istiyorum. 2001 yılı öncesinden bahsetmek istiyorum. İnsanlar geçmişi bilmiyor, ben bir hatırlatmak istedim. O, gününün 2001’den önceki 28 Şubat süreci ve ekonomik kaosu anlatan gazeteler arkadaşlar, Hürriyet gazetesinde tarihi uyarı diyor. Tarihi uyarıyı kim vermiş, Ecevit kürsüden fırlamış meclis devlete meydan okunacak yer değildir, demiş. Kim için? Merve Kavakçı için, Demirel’de Cumhuriyete karşı ceyran eden bölücülüktür demiş, başörtülü Merve Kavakçı’nın meclise girmesi, biz bugün bunu unuttuk hatırlatmak istedim. Bir başka Gazete de Milliyet gazetesi, Çevik Bir uyardı diyor. Genel Kurmay ikinci başkanı Milliyet’e konuştu, Hükûmet’e ve meclise çarpıcı mesajlar yollamış. Çevik Bir meclise bir ayar vermiş arkadaşlar, o, günün Millet Gazetesi’ndeki manşeti bu arkadaşlar” diye konuşmasına devam etti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, “Değerli dostlar ülkemizin daha iyi noktalara gelebilmesi için istikrarımızın sürmesi lazım, arık yeni bir sistemimiz var. Cumhurbaşkanlığı sistemimiz var. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemimiz asıl amacı istikrarımızın devam etmesi daha güçlü bir Türkiye, daha güçlü bir Müslüman bir ülke dünya’da hak ettiği yerde olsun diye böyle bir sisteme ihtiyaç duyuldu ve bu sistemin de ilk defa seçimi 24 Haziran’da yapılacak. Ben sizlerden özellikle istirham ediyorum. Lütfen sizlerde geçmiş ile bugünkinin arasındaki kıyaslamayı vatandaşlarımıza yapın, ne olduğunu en iyi yaşayanlar sizlersiniz, bizleriz. Nereden nereye geldik. İnşallah daha ileri noktalara gidebilmemiz için birliğimizi, beraberliğimizi sağlamamız lazım. En vazla birliğe beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz noktalar bugünler” dedi.

15 Temmuz’u da hatırlatan Saygılı, “İçimizde hainler var. Allah nasip ederse işte onların üzerine basacağız” diye konuştu.

Daha sonra AK Parti Kırıkkale Milletvekili adaylarından Ramazan Can, Bayram Salim Bozdemir ve Mustafa Arslan selamlama konuşması yaptı.