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25 Haziran 2018 18:43

Kırıkkale’de 3 avukat milletvekili seçildi

Kırıkkale’de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti, MHP ve CHP’den seçilen milletvekillerinin mesleğinin avukatlık olması dikkat çekti.

Kırıkkale’de 3 avukat milletvekili seçildi

25 Haziran 2018 18:43


Kırıkkale’de resmi olmayan sonuçlara göre 718 sandıkta 199 bin 395 seçmenden 173 bin 824 seçmen oy kullandı. 170 bin 629 oyun geçerli sayıldığı seçimlerde AK Parti 74 bin 118, Milliyetçi Hareket Partisi 42 bin 204, Hür Dava Partisi 292, Vatan Partisi 300, Halkların Demokratik Partisi bin 881, Cumhuriyet Halk Partisi 25 bin 956, Saadet Partisi 2 bin 77, İYİ Parti 23 bin 807 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Muharrem İnce 36 bin 789 oy, Meral Akşener 19 bin 705 oy, Recep Tayyip Erdoğan 110 bin 63 oy, Selahattin Demirtaş bin 728 oy, Temel Karamollaoğlu bin 821 oy, Doğu Perinçek 326 oy aldı. Milletvekili seçimleri sonuçlarına göre AK Parti 1, MHP 1, CHP 1 olmak üzere Kırıkkale’den 3 milletvekili parlamentoda yer aldı. AK Parti’den milletvekili seçilen Ramazan Can, MHP’den seçilen Halil Öztürk ve CHP’den seçilen Ahmet Önal’ın mesleklerinin avukatlık olması dikkat çekti.




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