Kırıkkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) sosyal tesislerinde düzenlenen programa Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğg. Selami Arslan, şehit aileleri ile gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve davetiler katıldı.

Bugün, Türk Milletinin gurur günlerinden birisini daha hep birlikte yaşandığını ifade eden Vali Haktankaçmaz, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. Yıldönümünü kutluyoruz. Bu milletin kahramanlığı, tarihte göstermiş olduğu o fedakâr mücadele bütün milletlere, bütün dünyaya örnek oldu, bugünde mücadele aynı şekilde devam etmekte. Dün başka bir formattaydı, bugün bir başka şekilde mücadele devam ediyor ama bu topraklarda başı dik bir şekilde var olma kararlılığımız devam ettikçe, bu mücadele bitmeyecektir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, bugüne kadar bu millet için verdiğimiz bütün şehitlerimizi, bütün kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle bir kez daha anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.