Kırıkkale'de 30 kişiye iş makinesi operatörlük sertifikası verildi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaşayan işsiz, toprağı olmayan, dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için ilk etapta 30 kişiye iş makinesi operatörlük eğitimi verildi.

Kırıkkale'de "İstihdama Destek İçin Simülatörlü İş Makineleri Eğitim Merkezi Kuruyoruz Projesi"nin eğitim faaliyeti sona erdi. İnşaat sektörünün ihtiyacı olan kalifiye iş makinesi operatörlerinin yetiştirilmesi ve kolayca iş bulabilmelerine imkan tanınmış oldu.

Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen Sertifika Törenine Keskin Kaymakamı Muammer Köken, Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Tüfekçi, Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, SANLAB Kurucusu Salih Kükrek, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve yöneticiler katıldı.

Törende konuşan Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Meslek liselerindeki amacımız öğrencileri sosyal/akademik anlamda hayata hazırlamak ve meslek edindirmektir. Bunun yanında bu şehirde yaşayan insanların sosyoekonomik düzeyini artırmak için gerekli mesleki eğitim çalışmalarını yapmak da hedeflerimiz arasındadır. Bu projede emeği geçen, vesile olan tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, kursiyerlerimizi tebrik ederim" dedi.

Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifika verilmesinin ardından tören sona erdi.