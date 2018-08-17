Kırıkkale’de 397 genç çiftçiye 1,9 milyon TL hibe desteği verildi

Kırıkkale’de 4 genç çiftçiye toplamda 160 adet arılı kovan teslimatı yapıldı. Kırıkkale’de 2018 yılı genç çiftçi projelerinin desteklenmesi kapsamında devlet desteği için başvuru yapan 4 genç çiftçiye, kişi başı 40 adet olmak üzere toplamda 160 adet arılı kovan teslim edildi.

Genç çiftçilerin hayallerine devlet desteğiyle kavuştuğunu ifade eden Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, “Dünyamızın geleceğinin tarımda, tarımın geleceğinin de genç çiftçilerin sayısının sektörde artmasına bağlıdır. İlimizde proje kapsamında 3 yıl içerisinde toplam 397 genç çiftçi üretime katıldı ve 1,9 milyon TL hibe desteği verildi” dedi.