Kırıkkale’de 49 bin 686 öğrenci karne aldı

Kırıkkale Evliya Çelebi İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Kentte ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 49 bin 686 öğrenci, yaz tatilini girdi. Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Tören sonrası açıklama yapan Valli Haktankaçmaz, Kırıkkale’de 229 okulda toplam 49 bin 686 öğrencinin karne aldığını belirterek, “Bugün itibariyle 2017-2018 eğitim-öğretim yılını tamamlamış oluyoruz. Bütün çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. Velilerimizi çocuklarına verdikleri emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah, bu emeklerinin karşılığını çocuklarını yetişmiş olarak, iyi yerlere gelmiş olarak gördüklerinde alacaklar. Aynı şekilde öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz başarılı bir eğitim yılı geçirdiler. Bu anlamda onları da tebrik ediyorum. Önümüzdeki eğitim öğretim düzeyi, her geçen gün daha da iyi düzeylere ulaşacaktır. Tüm çocuklarımızı bir kez daha tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum” dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise öğrencilere karnelerini dağıtarak tatili iyi değerlendirmelerini istedi.

Karne dağıtım törenine İl Jandarma Komutanı J.Alb.İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Defterdar İbrahim Bayraktar, il müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.