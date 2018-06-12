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12 Haziran 2018 17:37

Kırıkkale’de 5 bin kişi miting alanına yürüdü

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, binlerce vatandaşlarla birlikte belediye önünden miting alanına kadar yürüyüş yaptı.

Kırıkkale’de 5 bin kişi miting alanına yürüdü

12 Haziran 2018 17:37


Başbakan Binali Yıldırım’ın Kırıkkale’de yapacağı miting için binlerce vatandaşlarla birlikte başkan Saygılı öncülüğünde yürüdü. Belediye önünden başlayan yürüyüş, zafer caddesinden devam ederek Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında miting alanına giriş yapıldı. Tıklım tıklım dolan Zafer Caddesi’nde vatandaşlar "Başkan Saygılı" sloganları ile yürüyüşe destek verdi.


Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kalabalığın en önünde vatandaşlar ile omuz omuza yürüdü, yürüyüşe destek veren tüm Kırıkkaleli vatandaşlara teşekkür etti.




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