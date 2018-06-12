Kırıkkale’de 5 bin kişi miting alanına yürüdü

Başbakan Binali Yıldırım’ın Kırıkkale’de yapacağı miting için binlerce vatandaşlarla birlikte başkan Saygılı öncülüğünde yürüdü. Belediye önünden başlayan yürüyüş, zafer caddesinden devam ederek Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında miting alanına giriş yapıldı. Tıklım tıklım dolan Zafer Caddesi’nde vatandaşlar "Başkan Saygılı" sloganları ile yürüyüşe destek verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kalabalığın en önünde vatandaşlar ile omuz omuza yürüdü, yürüyüşe destek veren tüm Kırıkkaleli vatandaşlara teşekkür etti.