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Kırıkkale'de 500 öğrenci, 500 fidan dikti

Kırıkkale’de lise öğrencileri "500 öğrenci, 500 fidan" projesi kapsamında çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Kırıkkale'de lise öğrencileri "500 öğrenci, 500 fidan" projesi kapsamında çam fidanlarını toprakla buluşturdu.


Kırıkkale Çullu Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Ormanı'nda 149 hektarlık ağaçlandırma alanında, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 500 öğrenci, 500 çam fidanını toprakla buluşturdu. Her yıl geleneksel olarak fidan dikme etkinliği kapsamında okul yönetimi öğrencilere çevre bilincini kazandırmayı hedefliyor. Etkinlik sonrası öğrencilere ekmek arası sucuk ikram edildi.

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