Kırıkkale’de 59 spor kulübüne 275 bin lira yardım yapıldı

Kırıkkale’de özel bir salonda düzenlenen amatör spor kulüplerine nakdi yardım töreni ve iftar programı düzenlendi. Törene Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Kırıkkale Futbol İl Temsilcisi Battal Sarıca ve üyeleri, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Adayıları Ramazan Can ile Mustafa Arslan ve CHP Kırıkkale Milletvekili Adayı Ümit Coşkun katıldı.

Program Nur Cami Müezzini Erdi Takacar’ın Kur’an tilavetiyle başlayan programda akşam ezanının okunmasıyla birlikte tutulan oruçlar, dualar eşliğinde açıldı. Amatör spor kulüplerinin mali bakımından yaşadıkları güçlük ve sıkıntılara rağmen sportif faaliyetlerini büyük bir özveri ile fedakârca çalışarak yerine getirdiklerini ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “Bizler kamu hizmeti açısından spor kulüplerimizle koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmaktayız. Tüm tesislerimizin spor kulüplerimizin her an kullanımına hazır faaliyettedir. İlimiz Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yöneticileri ile her platformda kulüplerimizin sorunlarını çözme aşamasında bir araya gelmekteyiz. Bu konuda federasyondan ve kulüplerden büyük destek gördüğümüzü özellikler belirtmek isterim. Konuşmama son verirken bir kez daha programımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür eder, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ederim. Hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Daha sonra AK Parti Milletvekili Adayları Ramazan Can, Mustafa Arslan ve Kırıkkale Futbol İl Temsilcisi Battal Sarıca selamlama konuşması yaptı. Yapılan konuşmaların ardından temsili çek takdimi yapılarak çekilen hatıra fotoğrafının ardından program son buldu.