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05 Haziran 2018 17:37

Kırıkkale’de 944 kilogram atık pil topladı

Kırıkkale Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğünün düzenlediği atık pil toplama kampanyasında 944 kilogram atık pil toplayan öğrenciler ile dereceye giren okulların ödülleri verildi.

Kırıkkale’de 944 kilogram atık pil topladı

05 Haziran 2018 17:37


Kırıkkale Belediyesine ait toplantı salonunda Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında düzenlenen ödül töreni, dereceye giren okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerin katımlıyla gerçekleşti. Belediye Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan program öncesinde dereceye giren okullara bu duyarlı davranışları için teşekkür etti.


Yarışmada Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 400 kilogram atık pil toplayarak birinci, 267 kilogram atık pil toplayan Cumhuriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ikinci, 177 kilogram atık pil toplayan Mehmet Varlıoğlu İlkokulu üçüncü oldu. Düzenlenen törende Belediye Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan tarafından dereceye giren okullara teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.




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