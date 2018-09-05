Hizmete açılan ÇİM, aynı zamanda 4 ile de hizmet verecek.

Çocukların cinsel saldırılara karşı korunmasını sağlamak ve örselenmesini asgariye indirmek amacıyla Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Kırıkkale’de açılan ÇİM, Kırşehir, Çankırı, Yozgat ve Çorum illerine de hizmet verecek.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde açılan merkezi ziyaret eden Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, ÇİM’deki görevli personellerden bilgi aldı.

Tamamen bütün kurumların koordinesi içerisinde çalışacak bir birim olduğunu ifade eden Vali Haktankaçmaz, “Bundan önce de çocukların ifadeleri alınırken, bilgilerine başvurulurken ilgili mevzuat çerçevesinde belirli hususlar yerine getiriliyordu ama burası artık bu alandaki Türkiye’deki son nokta. 29 ilde halihazırda bu tür bir merkez var. Burası da Kırıkkale ile birlikte 4 ile hizmet edecek. Burada tabii amacımız geleceğimizin teminatı olan, en kıymetli varlığımız olan çocuklarımızın özellikle bu tür olayların mağduru olan, çocuklarımızın kendilerinde psikolojik anlamda kalıcı bir hasar oluşmadan ifadelerini alabilmek, bilgilerinden yararlanabilmek. Burada o anlamda hem ifadeleri alınacak. İhtiyaç olursa psikolojik olarak terapiler bulunulacak kendilerine. İnşallah buranın hiç hastası olmaz, temennimiz o. Ama olursa da dünya standartları neyi gerektiriyorsa o anlamda tamamen teşhis edilmiş bir merkezde çocuklarımızın ifadesi alınacak ve adaletin tecelli etmesine buradaki arkadaşlarımızla birlikte katkıda bulunacağız” dedi.

Başsavcı Ayaz ise, “Cinsel suç mağduru çocukların tüm süreçte sade bir kez ifadesinin alınması öngörülüyor. Ancak biz mevcut halimizde şu anda kollukta bir ifade alıyoruz. Oradan geliyor savcılıkta bir ifade alıyoruz. Hastaneye sevk ediyoruz, doktorumuz ne oldu? Başından geçenleri anlat diyor. Üçüncü bir ifade alınıyor. Sonra kamu davasını açıyoruz. Mahkemede hâkim tekrar soruyor, tekrar anlat diye. Zaten mağdur olan çocuğumuz 3 kez, 4 kez o olayı tekrar tekrar yaşayarak. Tekrar mağdur oluyor. Buradaki amaç mağdur olan çocuğun mağduriyetini artırmamak, örselememek. Onu tek seferde ifadesini alıp adaletin ihtiyacı olan o bilgileri tek seferde ve çocuğun ruh haline uygun olabilecek bir ortamda tamamlamak. Bu anlamda çok faydalı” diye konuştu.