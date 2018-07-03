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03 Temmuz 2018 22:00

Kırıkkale’de AK Parti Kadın Kolları Başkanı ile hemşire arasında yaşanan darp olayı

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı D.

Kırıkkale’de AK Parti Kadın Kolları Başkanı ile hemşire arasında yaşanan darp olayı

03 Temmuz 2018 22:00

E. ile Şerife Cesur Devlet Hastanesi hemşiresi H.B. arasında yaşanan darp olayına ilişkin AK Parti İlçe Başkanı Kadir Çakıroğlu, basın açıklamasında bulundu.


AK Parti İlçe Başkanı Kadir Çakıroğlu, ilçe binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şiddete dair suçlamaların gerçeği saptırmaktan başka bir amacı olmadığını söyledi. Ortada şiddet uygulandığına dair bir kanıt olmadığı gibi ifadelerin iftiradan ibaret olduğunu belirten Çakıroğlu şunları söyledi:


“24 Haziran 2018 tarihindeki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrasında sosyal medya üzerinden AK Parti Sulakyurt İlçesi Kadın Kolları Başkanımıza hitaben paylaştığı video sonrasında meydana geldiği iddia edilen hususla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Konuda iddia edildiği gibi hasta ya da hasta yakını tarafından sağlık çalışanlarına karşı yapılan bir davranışla herhangi bir bağlantısı bulunmadığı gibi, şiddete dair suçlamaların gerçeği saptırmaktan başka bir amacının da olmadığı ortadadır. Zira ortada şiddet uygulandığına dair bir kanıt olmadığı gibi ifadeler iftiradan ibarettir. İlçe Kadın Kolları Başkanımız, İlçe Devlet Hastanemizin yemekhanesinde firma elemanı olarak çalışmakta olup, dayanak gösterildiği gibi hasta ya da hasta yakını değildir. Aksine şiddete uğradığı yalanı ile kamuoyu oluşturma gayreti içerisinde olan hemşire tarafından sosyal medyadan paylaşılan video ile onuru zedelenmiştir. Sulakyurt Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapmakta olan şahıs, bir kamu çalışanı olmasına rağmen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesine (tarafsızlık ve devlete bağlılık: Madde 7-(Değişik: 12/5/1982 - 2670/2 md.) göre devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar gereklerine aykırı olarak seçim süreci boyunca bir siyasi partinin çalışmalarında aktif görev almıştır. AK Parti Sulakyurt İlçe Kadın Kolları Başkanımız, siyasi sorumluluğu ve siyasi terbiyesinin dışında bir davranış sergilememiş olup, teşkilat olarak bu hususun da takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz.”




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