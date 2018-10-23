Kırıkkale'de 'ANA' lakaplı kadın, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan 'ANA' lakaplı kadın, polislerin evine yaptığı operasyon sırasında uyuşturucu maddeleri imha etmeye çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan S.B., adliyeye götürülürken gazetecilere hakaret de etti.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı takip sonrasında uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen "ANA" lakaplı S.B., isimli kadının evine operasyon düzenlendi. Polislerin eve geldiğini fark eden "ANA" lakaplı S.B., hemen mutfağa koşarak lavaboya uyuşturucu maddeleri imha etmeye çalıştı. Polis ekipleri, S.B.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyaller ele geçirildi. Polis, S.B. isimli kadını gözaltına alarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürerek tahkikata başladı.

Emniyetteki yapılan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen "ANA" lakaplı S.B. kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilere, "Çekin la esrar yakalattım esrar çekin" diyerek hakaret dolu sözler sarf etti. S.B. çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.