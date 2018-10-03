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Kırıkkale'de asayiş uygulaması

Kırıkkale’de vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.


Türkiye genelinde yapılan asayiş uygulaması kapsamında, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinasyonunda çeşitli birimlerin ve ekiplerin katılımıyla, eğlence merkezleri, kafeler, oturma parkları ve açık alanlarda vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Şüpheli kişilere yönelik genel bilgi tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

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