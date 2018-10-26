Kırıkkale'de, "Aşık Veysel'den Hacı Taşan'a Gönül Köprüsü" konseri düzenlendi.

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen konserde, Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Taşan Kardeşler ve Ustalar Topluluğu Sanatçıları sahne aldı. Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Taşan Kardeşler ve Ustalar Topluluğu sanatçıları halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu ve Hacı Taşan'ın türkülerini seslendirdi. Konserde seslendirilen birbirinden değerli eserler, dinleyiciler tarafından büyük beğeni ve ilgiyle dinlendi.

Programın sonunda konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, "Bir tarafta Sivas'ın parlayan yıldızı Aşık Veysel, diğer tarafta Kırıkkale'nin parlayan yıldızı Hacı Taşan. Bugün o kültürden gelen, o gelenekten gelen sanatçıların çok güzel bir konserine şahit olduk. Bu vesileyle her iki ustayı da ve adını anamadığımız Anadolu'nun yetiştirdiği pek çok ustayı da rahmetle minnetle arıyorum" dedi.