Kırıkkale’de ‘Atık kağıtları getir, hediyeni götür’ kampanyası

Kırıkkale’de Hasan Ali Yücel İlkokulu öğretmenleri Osman Emre Delice ile Çiğdem Taş doğaya ve çevreye katkı için atık kağıtların tekrar kullanımını sağlamak amacıyla toplanan kağıtları ilgili firmalara satarak okulun kütüphanesini zenginleştirilmesi hedefleniyor. ’Atık kağıtları getir, hediyeni götür’ kampanyası adı altında başlattıkları projenin cazip hale gelmesi için okul yönetimi ve öğretmenler tarafından kampanyaya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kampanyanın ilk gününde okula 3 çuval atık kağıt getiren Ulusoy ailesi, bu uygulamaya çok sevindiklerini hem evde uzun zamandır atıl durumda olan kağıtların faydalı bir işe yarayacağını hem de çocuğunun karne hediyesini almasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.