Kırıkkale'de avcılar bilgilendirildi

Kırıkkale'de avcılık yapan vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bilgilendirme toplantısına İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale İl Şube Müdürü Neslihan Akdemir, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, avcılar ve yetkililer katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale İl Şube Müdürü Neslihan Akdemir toplantıda yaptığı konuşmada, “Biliyorsunuz, Kara avcılığı kanundan 2016 yılından itibaren avlak planlamasına geçtik. Her hayvan türü için yaşam alanına göre kota belirliyoruz. Kırıkkale'de 20 tane avlağımız var. Kara avcılığı koruması yaparken av korumada 8 personelimiz var. Genel de 2, bazen de 3 oluyor. Kara avcılığı kanunu kabahatler kanununa giriyor. Suç olan 2 tane madde var. Biri zehirle avlanmak, diğeri de ekolojik dengeyi bozmak” diye konuştu.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ise "Derneklere kayıtlı avcı kardeşlerimizin de rahat bir şekilde sporlarını yapabilmesi avlanmalarını gerçekleştirebilmesine hukuki zemin oluşturalım diye bu toplantıyı icra etmiş bulunuyoruz. Sizler buradaki yetkili hem tarım müdürlüğünden gelen şube müdürümüz, hem de doğa koruma müdürümüzden gelen müdürümüzle birlikte bu işi istişare ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından avcıların yaşadığı problemler, av hayatının ve biyoçeşitliliğin korunması ve kaçak avcılıkla mücadele gibi konular ele alındı.