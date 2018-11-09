Kırıkkale'de 'Bağımlılık ile Mücadele' toplantısı

Bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası iş birliği yapmak, eş güdüm sağlamak ve madde bağımlığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla "Bağımlılık ile Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Yunus Sezer, ülkemizde uyuşturucu ile mücadele konusunda özellikle son iki yıl içerisinde önemli kararlar alınarak oluşturulan strateji belgesi doğrultusunda çok önemli mesafeler katedildiğini söyledi.

"Türkiye'de uyuşturucudan ölen kişi sayısı 950'den 220'ye indi"

Afganistan'da uyuşturucu ekim sahalarının hızla artması, Afganistan'dan, Türkiye'ye sınırdan kaçak girişler düşünüldüğünde, bu durumun Türkiye'nin bütün birimleri ile teyakkuza geçmesini gerektiren bir husus olduğu belirten Sezer, diğer taraftan Avrupa'dan gelen sentetik uyuşturucunun da önemli bir tehlike arz ettiğini ifade etti. Sezer, “Türkiye uyuşturucuda hem hedef hem geçiş ülkesi. Türkiye'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı geçen yıl 950'li rakamlarda iken, 2018 yılının ilk on ayında bu rakam 220'li rakamlara indi. Kırıkkale'de de geçen yıl bu sayı 1 kişi idi bu sene çok şükür uyuşturucudan ölüm yok” dedi.

Kırıkkale'nin de 43 ilin kesişme noktası olduğuna dikkat çeken Vali Sezer şunları kaydetti:

“Kırıkkale uyuşturucunun geçiş güzergahında bulunuyor. Hem geçiş noktası, hem de Ankara'nın arka bahçesi olması hasebiyle böyle bir riskimiz var. Kırıkkale'de çok yüksek miktarlarda uyuşturucu madde yakalanmadığını gördüm. Çünkü burada çok küçük miktarlarda kullanıcı seviyesinde uyuşturucular pazarlanıyor. Ankara'nın çeşitli mahallelerinden gelerek bunu yaptıklarını görüyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede Türkiye'de hem operasyonel sayıda artış, hem de narkotimlerin yaygınlaşması hem de bilinçlendirme faaliyetleri artışının yansımalarının Kırıkkale'de de olmasına çok sevindim. Operasyon sayılarında yüzde yüze yakın artış yakalanırken, ele geçirilen uyuşturucu miktarında da aynı oranda artış söz konusu.”

"Bizler eldeki veriler ışığında mücadele edeceğiz"

Uyuşturucudan meydana gelen can kayıplarına sadece can kaybı olarak bakmamak gerektiğinin altını çizen Sezer, "Uyuşturucu giren evde tüm aile zarar görür, çevresindeki insanlar, toplum etkilenir. Kırıkkale'de 18 yaşı altında kullanıcı sayımız çok fazla değil. 18-25 yaş aralığında ise uyuşturucu kullanan kişi sayısı daha fazla. Diğer taraftan eğitim durumlarına baktığımızda; üniversite mezunları ve hiç okuma yazma bilmeyenlerin uyuşturucu kullanımının düşük seviyelerde olduğu gözlemlenirken, özellikle orta öğretim mezunu uyuşturucu madde kullanımının çok daha yüksek olduğu görülüyor. Bizler de eldeki veriler ışığında mücadele edeceğiz. Elimizdeki göstergelere bakıp o göstergeler ışığında tedbirler alacağız. Çok boyutlu derinlemesine bir çalışma yapacağız. Dezavantajlarımız neler, nerede müdahale etmemiz gereken sinir uçlarımız var, onları tespit edip ona göre burada bir yol haritası çizmemiz lazım. Uyuşturucu kesinlikle taviz veremeyeceğimiz, en fazla üzerinde durmamız gereken hususların başında geliyor" dedi.

"Metruk binalara gerekiyorsa kamera koyacağız"

"Metruk binalardan okul çevrelerine, parklardan diğer risk oluşturan alanlar üzerine özellikle eğileceğiz. Buralara kamera sistemi gerekiyorsa kamera; polis, jandarma gerekiyorsa polis, jandarma koyacağız" diyen Vali Sezer, şöyle devam etti: "İlimizde uyuşturucuya bulaşan kişilerin hepsi tespitli. Bunların da tedavisi ve rehabilite edilmesi takibini sürekli yapacağız. Uyuşturucu konusu, masamızda sürekli bir gündem olarak duracak. Bunun bir tarafında eğitim boyutu var, sağlık boyutu var, üniversite boyutu var, yerel yönetim boyutu var. Bu kapsamda kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve meslek odalarımıza çok iş düşüyor. Yapacağımız bilinçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra bunun adım adım takip edilmesi gerekiyor."

Daha sonra, İl Sağlık Müdürü Uğur Tiftikçi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kırıkkale'de devam eden çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.

Uyuşturucuyla mücadelede tüm kurumlar için ortak bir temel bakış açısını yansıtacak ve ortak hareketi sağlayacak genel iletişim stratejisinin ana hatlarını ortaya koymak, bu çerçevede uygulamaları takip etmek ve denetlemek, yürütülen faaliyetlerin kamuoyunda farkındalığını sağlamak amacı ile toplumu her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak, uyuşturucuya olan talebin önlenmesi için 2018-2023 uyuşturucu ile mücadele startı verildiğini söyledi.

Sunumun akabinde Kırıkkale Üniversitesi DRAM Müdürü Dr. Naciye Güven ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Kasım Atasoy uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı maddeler konulu çalışmalarını sundular.