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26 Haziran 2018 18:16

Kırıkkale’de “Bağımlılıkla Mücadele” semineri

Kırıkkale Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak devam eden hizmet içi eğitimi kapsamında bağımlılıkla mücadele semineri belediye personellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kırıkkale’de “Bağımlılıkla Mücadele” semineri

26 Haziran 2018 18:16


Kırıkkale Belediyesi Meclis toplantı salonunda düzenlenen hizmet içi eğitim İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Uzmanı Büşranur Şimşir tarafından “Bağımlılıkla Mücadele” eğitimi verildi. Belediye personeline “Bağımlılıkla Mücadele” konusunda çeşitli bilgiler verildi. İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Uzmanı Büşranur Şimşir bağımlılıklar hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada madde kullanan bir kişinin nasıl anlaşılacağı, fiziksel belirtileri ve çözüm yolları anlatıldı. Personele madde bağımlığı ile ilgili hazırlanan broşür dağıtıldı.




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