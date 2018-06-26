Kırıkkale’de “Bağımlılıkla Mücadele” semineri

Kırıkkale Belediyesi Meclis toplantı salonunda düzenlenen hizmet içi eğitim İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Uzmanı Büşranur Şimşir tarafından “Bağımlılıkla Mücadele” eğitimi verildi. Belediye personeline “Bağımlılıkla Mücadele” konusunda çeşitli bilgiler verildi. İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Uzmanı Büşranur Şimşir bağımlılıklar hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada madde kullanan bir kişinin nasıl anlaşılacağı, fiziksel belirtileri ve çözüm yolları anlatıldı. Personele madde bağımlığı ile ilgili hazırlanan broşür dağıtıldı.