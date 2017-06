Kırıkkale’de bayram tedbirleri

Kırıkkalelilerin Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla alınan önlemlere yönelik yapılan açıklamada, "Bayram öncesi halkın yoğun olarak bulunacağı cadde ve sokaklar, şehir içi ulaşıma mahsus toplu taşıma araçları ve duraklar, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, eğlence ve dinlence yerleri, piknik alanları, terminal ve diğer yerlerde, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için güvenlik birimleri ve zabıta ekiplerince gerekli önlemler ve tedbirler önceden alınacaktır" denildi.

Bayram süresince her türlü güvenlik, trafik önlem ve tedbirlerinin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından koordineli bir şekilde alınacağına dikkat çekilen açılamada, “Özellikle trafik yoğunluğunun yaşanacağı 23 - 28 Haziran tarihleri arasında ilave tedbirler alınacaktır. Sağlık hizmetleri ile ilgili konularda sağlık kurumlarında nöbetçi sağlık personelinin görevi başında bulunması, 112 acil servisi ve ambulansların her an müdahaleye hazır olması ve nöbetçi eczanelerin açık tutulması hususları tekrar gözden geçirilecektir. Ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından önem arz eden ilave tedbirler alınacaktır. Elektrik, su, doğalgaz ve telefon kesintileri ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca göreve hazır ekipler oluşturulacak ve ilave tedbirler alınacaktır” ifadelerine yer verildi.