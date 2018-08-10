Kırıkkale’de büyükbaş hayvan 400 TL’den kesilecek

İlde büyükbaş kurbanlık da 400 TL’den kesilecek.

Kırıkkale Valiliği oluru oluşturulan “Kurban Hizmetleri Komisyonu”, Belediye Başkanlığı, İl Müftülüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcileri yer aldı. Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada kurban kesecek vatandaşların dini hükümlere, çevre ve halk sağlığına riayet edilerek kurbanlarını kesebilmelerine yardımcı olmak ve huzur içerisinde bayram geçirebilmeleri amacıyla “Kurban Hizmetleri Komisyonu” oluşturulduğunu ifade etti.

Kurbanlarını kestirecek olanlar makbuz karşılığında büyükbaş hayvanlar için kurbanı kesme, yüzme ve dört parçaya ayırma ücretlerini de belirten Yıldırım, “Kurban kesim sırası, ilgili firmalar tarafından belirleneceğinden vatandaşlarımız önceden sıra alabileceklerdir. 400 TL küçükbaş hayvanlar için kurbanı kesme, yüzme ve dört parçaya ayırma ücreti 50 TL ödeyeceklerdir. Kendi imkânlarıyla kurban kesmek isteyenler için kurban kesim yerleri olarak belirlenen; Cumartesi Kapalı Pazar Yeri, Kaletepe Kapalı Pazar Yeri, Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri, Bahçelievler Kapalı Pazar Yerinde kurbanlarını kesebilecekler. Burada kendi imkânlarıyla kurban kesecek olanlar herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir. Ancak kendi imkânlarıyla bahçelerinde kurban kesmek isteyenler hijyen ve çevre temizliğine dikkat etmek şartıyla kurbanlarını kesebileceklerdir. Kurban satış ve kesim yerlerine yeteri kadar veteriner hekim, din görevlisi, Zabıta Müdürlüğünce zabıta ekibi, Temizlik İşleri Müdürlüğünce temizlik elemanları görevlendirilmiştir. Ayrıca Bayram günleri ilgili kurumlardan oluşan bir komisyon denetim görevi yapacaktır” dedi.

“Kaçan kurbanlık hayvanları yakalama ekibi oluşturuldu”

Kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için ekip oluşturulduğunu belirten Yıldırım, “Satış ve kesim yerlerinden kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için Belediye Veteriner Müdürlüğünce ‘Kurbanlık Hayvan Yakalama Ekibi’ oluşturulmuştur. Bu konuda Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün (0318) 295 10 32 numaralı sabit telefonundan ya da 0535 045 20 14 no’lu cep telefonu numarasından yardım alınabilecektir. Komisyonca belirlenen Kurban satış yerlerinin dışında başta Samsun yolu bulvarı ve itfaiye çevresi olmak üzere cadde, sokak, herhangi bir yerde kurbanlık satışına ve kesimine müsaade edilmeyecek ve bu konuda Belediye Başkanlığı Zabıta Ekipleri gerekli kontrolleri yapacaklardır” diye konuştu.