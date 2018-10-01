Kırıkkale'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Nur Camisi'nde program düzenlendi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle düzenlenen programda Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve kurum müdürleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda belediye tarafından katılımcılara aşure ikram edildi.

Programda konuşma yapan Genç, “Din görevlilerimizin haftasını kutluyorum. Bu haftanın ülkemiz, milletimiz ve tüm din görevlilerimiz için hayırlı, başarılı hizmetlere vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim. Camiler aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, hoşgörü anlayışımızı güçlendirdiğimiz yerlerdir” dedi.