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11 Temmuz 2018 16:05

Kırıkkale’de çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Kırıkkale’de çıkan anız yangınında yaklaşık 200 dönüm tarım arazisi küle dönerken, yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Kırıkkale’de çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü

11 Temmuz 2018 16:05


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de Arpalık Çukurcu mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını meydana geldi. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede diğer tarım arazilerine sıçrarken, evlerin bahçelerindeki meyve ağaçlarına da zarar verdi. Yazlıkta oturan vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi sonrasında kısa sürede yangın yerine gelen Kırıkkale Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKE) ait itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için destek verdi.


Diğer yandan, evlerinin önüne kadar gelen alevleri söndürmek için vatandaşlar da bahçe sulama hortumları ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın sırasında acil sağlık ekipleri de hazır olarak olay yerinde bulundu. Yaklaşık 2 saatte söndürülen anız yangınında 200 dönüme yakın buğday ve arpa hasadının yapıldığı tarım arazisi zarar görürken, yangın evlere sıçramadan söndürüldü.


İbrahim Göçer isimli vatandaş, "Yazlıkta oturuyorduk, birden bir gürültü geldi. Dışarı çıktığımızda ekin arazisi komple alev alev yanıyordu. Arabalarımızı aldık götürdük. Yangın, karşı arazilere de sıçradı. Gerçekten çok korktuk" dedi.


Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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