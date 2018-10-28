Kırıkkale'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95. yıl dönümü kutlamaları, düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü kutlamaları, düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Mühimmat ve Garnizon Komutan Vekili Albay Yetiş Kocadağ, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Mühimmat ve Garnizon Komutan Vekili Albay Yetiş Kocadağ ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunmasının ardından buradaki tören son buldu.

Meydandaki törenin sona ermesinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde “Fotoğraflarla Atatürk” sergisinin açılışı yapıldı.

Sergiyi gezen Vali Haktankaçmaz, daha sonra yaptığı açıklamada “Tüm şehitlerimizi ve ebediyete göç etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bizler bu topraklarda onların sayesinde huzur içerisinde yaşayabiliyoruz. Bu bayram özgürlüğün bayramıdır, özgürlüğün tescili anlamında bir bayramdır. Devletin kuruluşunu simgeler. İnsanlarımız da bu yürek, bu vatan sevgisi, bu bayrak sevgisi olduğu müddetçe, bizler bu bayramları kıyamete kadar kutlarız” dedi.

Sergide ayrıca, Güzel Sanatlar Lisesi müzik topluluğunca da müzik dinletisi sunuldu.