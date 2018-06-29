Kırıkkale’de düğünlerde silah atılmamasına karşı seferberlik

İl Müftülüğü de Emniyet Müdürlüğünün projesine destek vererek cuma vaazında düğünlerde silah atılmasına karşı uyarılar yaptı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, silah atılmaması hususunda hafta sonu yapılacak düğün sahiplerinden destek istedi. Düğünde silah artmadan dolayı bir gencin hayatını kaybettiğinin altını çizen Çorumlu, “Artık biz bir proje başlattık. Kırıkkale’de düğünlerde silah atılmasını istemiyoruz. Bu yüzden de bu hafta düğünü olan vatandaşlarımızı davet ettik. Sizin de desteğinizi istiyoruz. Biliyorum belki düğününüze gelen misafirlerinize hâkim olamayabiliyorsunuz. Sizin en büyük sorununuz o. Böyle bir gelenek var. Hoş bir gelenek değil” dedi.

Çorumlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“İşte bakın genç bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Sizler diyorsunuz ki, ‘düğüne gelen misafire nasıl bir şey diyeyim. Benim haberim olmadan atıyor’ diyorsunuz. Doğru, şimdi biz her düğüne polis görevlendireceğiz derken, görevlilerimiz olacak. Sivil veya resmi görevlilerimiz olacak. Ancak düğünün içerisinde oturup yemek yiyip düğünün içinde tamamen sizinle birlikte olmayacak. Kapıda bekleyecek. Düğününüzün kapıda bekleyecek. Sizinle irtibatlı olacak. Sizden isteğimiz düğün başladığında, kalabalık geldiğinde mikrofonu alın ‘bu düğünde silah atılmaz, atılmasını istemiyoruz’ deyin. ‘Benim düğünümde silah atılmasın’ deyin. Kırıkkale’de bu konuda kararlıyız. Aynen FETÖ ile mücadele uyuşturucu ile mücadele nasıl belli bir noktaya geldiyse Kırıkkale’de de bu konuda kararlıyız. Sizin düğününüz ilk olacak. Sizden de destek bekliyoruz. Sizin iradeniz dışında atan varsa lütfen görevli arkadaşlara söyleyin. Yasal işlem yapacağız. Eğer bunun önünü almazsak Allah korusun herhangi birimizin çoluğu, çocuğu veya bizler olabiliriz. O yüzden hepinizden destek istiyorum.”

Öte yandan Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım, cuma namazı öncesinde Nur Camii’nde verdiği vaazda düğünlerde silah atılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Yıldırım, “Gençlerimiz, ailelerimiz ellerinde, bellerinde taşımış oldukları, arabalarında taşımız oldukları silahları çıkartıp havaya, oraya, buraya ateş ediyorlar. Allah’ın katında insanın canı değerlidir. İnsan değerli bir varlıktır. Bunun için taşkınlığa meydan vermeyelim. Birliği, o huzuru bozacak davranışlardan çekinelim. Bu kan kaynarken aynı zamanda içki ile de bütünleşirse belki bir kişinin canına kast edecek pozisyon meydan getirebilir Allah korusun. Allah muhafaza buyursun. Bazen oluyor ki, biz onu kullanmasını da bilemiyoruz. Kontrol etmesini de bilemiyoruz. Bazen havaya sıkıyoruz. Havadan gidiyor hiç farkında olmadan uzak bir yerdeki insana isabet edebiliyor. Allah korusun. Sonra çatıda bir yere dokunuyor oradan sekiyor, birine isabet ediyor. Allah korsun. Sonra onu kaldırırken kaldırmadan Allah korusun tetiğe dokunuluyor, birisinin canına kast ediliyor. Düğünlerde silah kullanmayalım lütfen. Birine zarar verebildiğimiz gibi cebimizi de zarar veriyoruz. Neticede onların mermileri bedava değil, ücretli. Aynı zamanda havaya sıkıyoruz israf da etmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kırıkkale’de İl Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği “düğünlerde nöbetçi polis uygulamasına” cami cemaatinden ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’dan da destek geldi. Cuma namazı sonrası açıklama yapan Saygılı, düğünlerde pek çok canların yandığını ifade ederek, “İnşallah bundan sonra olmaz. Ben Kırıkkaleli vatandaşlarımın hepsinin bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum. Kırıkkale Belediye Başkanı olarak da Emniyet Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bu projeyi kesinlikle sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah bir daha hiçbir ocak sönmez. Kimse de bu işten zarar görmez. Faydalı bir şey değil. Sadece vermiş olduğu şey biliyorsunuz bir anlık bir hadise nelere mal olabiliyor. İnşallah bundan sonra Kırıkkaleli vatandaşlarımız duyarlı olur ve düğünlerde silah atmaz” açıklamasında bulundu.