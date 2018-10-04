Kırıkkale'de “Emzirme Haftası” etkinliği

Hastanede yapılan etkinlikte servis, emzirme ile ilgili pankartlarla süslenerek anne sütünün önemi vurgulandı. Hastane emzirme ve gebe okulu sorumlu hemşireleri tarafından annelere ve anne adaylarına anne sütünün önemi hem bebek hem de anne için fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan şifa kaynağı olduğu anlatıldı.

Anne sütü, annenin bebeğine vereceği en güzel hediyesi olduğunu ifade eden Hastane Başhekim Vekili Opr. Dr. Mustafa Boyabatlı, “Emzirmeye ilk yarım saat içinde başlanması ve ilk altı ay sadece anne sütü verilmesi, altı aydan sonra iki yaş ve ötesi tamamlayıcı besinlerle emzirmeye devam edilmesi gerekmektedir. Çocukların, doğumdan itibaren fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde sürebilmesi için en temel adım anne sütü ve emzirmedir. Üstelik anne çocuk arasındaki güven ve sevgi bağını kuvvetlendirir" dedi.