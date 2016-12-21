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21 Aralık 2016 18:03

Kırıkkale’de engelli ve yaşlı hastalara büyük kolaylık

Kırıkkale’de engelli ve yaşlı hastalara büyük kolaylık

21 Aralık 2016 18:03

Kırıkkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne gelen engelli ve yaşlı hastalara hastane içi ulaşımlarını görevli personellerin kullanacağı özel araçlarla gerçekleştirileceği 2 adet Akülü araç hizmete girdi.
Kırıkkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Mustafa Boyabatlı, "Alınan akülü araçlar Kırıkkale’de yaşayan ve bir başkasının yardımına ihtiyaç duyan engelli hasta ve yaşlıların hastanemiz içinde sağlık hizmetlerine ulaşımlarını kolaylaştırmak, Hizmet kalitesinin artırmak, Sağlık Hizmetleri sunumunda model oluşturmak, Engellilere ve yaşlılara sunulacak hizmetler konusunda farkındalık oluşturmaktır. Toplam 2 adet engelli ve yaşlı aracı alınmış olup, bu araçları kullanacak personelimize gerekli eğitimler verilmiştir.” dedi.
Genel Sekreter Boyabatlı, "Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi günlük ortalama 2 bin 500 hastaya ayaktan sağlık hizmeti vermektedir. Engelli ve yaşlı hastalar Kırıkkale genelinden kendi imkanları ve yerelde hizmet veren kamu kurumlarının imkanları ile hastaneye ulaşım sağlamaktadır. Engelli hastalar hastaneye ulaşımları sonrasında hastane sınırlarında sağlık hizmetlerine ulaşımlarında bir başkasının yardımına ihtiyaç duymaktadır. "şeklinde konuştu.
Hastanenin hizmet kapasitesinin her engelli hastaya refakat ve ulaşım hizmeti verme konusunda yeterli olmadığını kaydeden Boyabatlı, "Hastalar teşhis ve tedavi amaçlı hastane içinde farklı sağlık birimlere gitmek zorunda kalmaktadır. Hastanenin büyük bir yerleşkeye sahip olması hastaların hastane içi ulaşımları konusunda ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Alınan araçlarla bir refakatçı personel ve bir akülü araç ile engelli hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlamaktır. Amacımız, engelli erişilebilirliğinin başta sağlık hizmetleri olmak üzere yaşamın her alanında gerekli standartları yakalamasını sağlamaya katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda Yüksek İhtisas Hastanesinin hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve bu hizmet kalitesinin benzer hizmetleri veren sağlık kurum ve kuruluşlarına model olması da hedeflerimiz arasında bulunmaktadır." şeklinde konuştu.
Hedef ve öncelikleri hastanemize gelen engelli hastaların toplumun diğer fertleri ile aynı imkanlar çerçevesinde sağlık hizmetlerine ulaşımları sağlamak olduğunu belirten Dr. Mustafa Boyabatlı, "Engelli hastalara yapılacak pozitif ayrımcılık Toplumda kamu hizmetlerine ulaşımda sınıf ayrımı olmaksızın herkesin eşit olmasının sağlanması, dezavantajlı grupların kendileriyle ve toplumla barışık olarak sosyal hayata katılımlarını artırmada önemli rol oynamaktadır. Bu vesileyle Yüksek İhtisas Hastanemize alınan araçlarımız tüm Kırıkkaleli hemşerilerimize ve engelli ve yaşlı hastalarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



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