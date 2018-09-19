Kırıkkale'de Gaziler Günü kutlandı

Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen tören sonrası şehitlikteki kabirlere protokol üyeleri karanfil bıraktı.

Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen ilk tören, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanlığı ve Gaziler Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yüzbaşı Şafak Sezen yaptı. Buradaki törenin ardından Kırıkkale Şehitliğinde devam eden programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Şehitlik şeref defterini imzaladıktan sonra törende konuşan Vali Haktankaçmaz, “Ülkemizde bağımsızlığın ve geleceğimiz uğruna kahramanca mücadele ederek, hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimiz gurur kaynağımızdır. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz, hayatını kaybeden gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

Daha sonra protokol üyeleri şehitlik mezarlarına karanfil bırakırken, şehit aileleri ize kabir başında Kur'an okuyarak dua etti.