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Kırıkkale'de gözaltı sayısı 23'e çıktı

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde daha önce tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı için sahte sağlık raporu düzenlendiği ve hastanede çeşitli harcama kalemlerinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 23’e yükseldi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde daha önce tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı için sahte sağlık raporu düzenlendiği ve hastanede çeşitli harcama kalemlerinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 23'e yükseldi.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada iddiaya göre, Alaattin Çakıcı için sahte sağlık raporu düzenlendiği ve hastanede çeşitli harcama kalemlerinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabahın erken saatlerinde Yüksek İhtisas Hastanesine operasyon düzenlendi.


Operasyonda, Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi S.Z., eski başhekim T.A., Hastane Müdürü A.Ü.. eski İl Sağlık Müdürü F.E.G., hemşire M.O. ve aralarında uzman ve pratisyen doktorların olduğu C.S., H.G., M.Y., S.D., O.Ş., İ.K., Y.Ö., İ.K., İ.İ., H.A., Ö.A., H.A., E.Ş., M.B., M.K., A.D. ve M.G. gözaltına alınarak ifadeleri alınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Görev yeri değişikliği nedeniyle ilden ayrılan doktor A.S.A.'nın hakkında da gözaltı kararı olduğu bilgisine ulaşıldı.


Gözaltılarla ilgili soruşturma devam ediyor.

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