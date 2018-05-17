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17 Mayıs 2018 13:24

Kırıkkale’de halk günü etkinliği

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın başlatmış olduğu halk günü etkinliği gerçekleştirildi.

Kırıkkale’de halk günü etkinliği

17 Mayıs 2018 13:24


Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen halk günü etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır başkanlık etti. Halk günü etkinliğinde vatandaşlar sorunlarını aracısız bir şekilde iletme imkanı buldu. Sorunlarını dile getiren vatandaşlar belediye çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve ekibine teşekkür ettiklerini ifade ettiler.



İftar çadırı açıldı


Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, halk günü etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada, “İftar çadırını geleneksel olarak her yıl kuruyoruz. Nokta Cami önünde iftar çadırımızı açtık. Her gün 400 kişilik iftar yemeği veriyoruz, iftar çadırımız Ramazan ayı boyunca her gün hizmet verecek. Bu çadırdan dileyen herkes yararlanabilir. Yolcu olanlar, öğrenciler, çevre halkı çadırımızda iftar açıyor" dedi.


Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, halk günü etkinliğinde vatandaşların sorunlarını dinleyerek ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi ve imkanlar dahilinde sorunların çözüldüğünü ifade etti. Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, halk günü etkinliğini katılan vatandaşlara teşekkür etti.


Etkinliğe belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.




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