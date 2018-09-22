İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Hiçyılmaz anıldı

Kırıkkale’de Makine Kimya Endüstrisinin (MKE) kurulmasına vesilen olan Hüseyin Kahya Hiçyılmaz yapılan dualarla anıldı.

Kırıkkale'de Makine Kimya Endüstrisinin (MKE) kurulmasına vesilen olan Hüseyin Kahya Hiçyılmaz yapılan dualarla anıldı.


Hüseyin Kahya Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.


Kırıkkale'nin kurulmasında öncü olmuş bir isim olduğunu ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Hüseyin Kahya Hiçyılmaz, Makine Kimya Endüstrisine (MKE) arsa bağışlamış ve Kırıkkale gelişmiştir. Bu nedenle Kırıkkale'ye öncü olmuş bir isim ölümünün 82'nci yılında rahmetle anıyoruz” dedi.


Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.