Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Hiçyılmaz anıldı

Kırıkkale'de Makine Kimya Endüstrisinin (MKE) kurulmasına vesilen olan Hüseyin Kahya Hiçyılmaz yapılan dualarla anıldı.

Hüseyin Kahya Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Kırıkkale'nin kurulmasında öncü olmuş bir isim olduğunu ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Hüseyin Kahya Hiçyılmaz, Makine Kimya Endüstrisine (MKE) arsa bağışlamış ve Kırıkkale gelişmiştir. Bu nedenle Kırıkkale'ye öncü olmuş bir isim ölümünün 82'nci yılında rahmetle anıyoruz” dedi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından son buldu.