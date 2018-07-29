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29 Temmuz 2018 23:23

Kırıkkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale’de 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

29 Temmuz 2018 23:23


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Alpasrslan Pehlivanlı Bulvarı dispanser kavşağında meydana gelen kazada, Adnan Karakaya (51) yönetimindeki 40 DR 660 plakalı otomobil ile Murat Dolu (22) idaresindeki 71 BG 408 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile birlikte Hüseyin Gündeoğdu (20) ve Oğuzhan Ayten (20) yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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