Kırıkkale’de İŞ-KUR aracılığıyla 3 bin 45 vatandaş işe yerleştirildi

İlker Haktankaçmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda İŞ-KUR aracılığı ile 3 bin 45 vatandaş ve 172 engellinin özel sektörde işe yerleştirildiği belirtildi.

Valilik makam toplantı salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali M. İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale’de işsizliğin azaltılması, istihdamın ve düzenlenecek kurs ve programlarla iş gücünün niteliğinin arttırılması hususlarında yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek, bu kapsamda yapılacak çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettirilmesi temennisinde bulundu.

2018 yılının ilk altı aylık çalışmasının değerlendirildiği toplantıda, kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerine bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yasin Tekin ise Yılın ilk altı ayında bin 147 işverenin ziyaret edilerek 4 bin 218 açık iş talebinin alındığını ve bu kapsamda 3 bin 45 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini, işsiz vatandaşlarımıza yönelik olarak düzenlenen 268 kurs ve programa 838 kişinin katıldığını, Kırıkkale’de uygulanan 30 Toplum Yararına Programından bin 56 kişinin faydalandığını, ayrıca yılın ilk altı ayında kayıtlı 172 engellinin özel sektörde işe yerleştirdiğini ifade etti.

Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Tekin’in sunumunun ardından Vali Haktankaçmaz, kurul üyelerine söz hakkı vererek görüş ve önerilerini dinledi.