Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 17:13

Kırıkkale’de jandarmadan kaçak eşya operasyonu

Kırıkkale’de jandarmadan kaçak eşya operasyonu

02 Ocak 2017 17:13

Kırıkkale’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak ayakkabı, çanta ve kemer ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Kırıkkale İl Jandarma Alay Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak eşya sevkiyatı yapılacağını tespit etti. Bunun üzerine Erzurum’dan Ankara’ya seyir halinde olan bir kargo şirketine ait aracı durduran jandarma ekipleri araçta arama yaptı. Aramada piyasa değeri tahmini 500 bin lira olan 218 koli içerisinde bin 516 çift ayakkabı, 315 adet kemer, 77 adet çanta, 15 adet cüzdan ve 110 adet ayakkabı çekeceği ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
-4
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    -4°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç