Kırıkkale’de jandarmadan kaçak eşya operasyonu

Kırıkkale’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak ayakkabı, çanta ve kemer ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Kırıkkale İl Jandarma Alay Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak eşya sevkiyatı yapılacağını tespit etti. Bunun üzerine Erzurum’dan Ankara’ya seyir halinde olan bir kargo şirketine ait aracı durduran jandarma ekipleri araçta arama yaptı. Aramada piyasa değeri tahmini 500 bin lira olan 218 koli içerisinde bin 516 çift ayakkabı, 315 adet kemer, 77 adet çanta, 15 adet cüzdan ve 110 adet ayakkabı çekeceği ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.