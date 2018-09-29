Kırıkkale'de kadınlar kanser taramasından geçirilecek

Kırıkkale'de 40 ile 69 yaş arası kadınlar kanser taramasından geçirilecek.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliği içerisinde “Sizler Sağlıklıysanız Biz Mutluyuz” adı altında başlatılan sağlık projesinde 1 Ekim'den tarihinden itibaren 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlar, kanser taramasından geçirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Bir anne olarak bir eş olarak bir evlat olarak kadın, toplumu dönüştüren ülkeye istikamet verendir. Eğer kadın mutluysa, ülkede mutludur. Eğer kadın umut içerisindeyse o ülkede umut içindedir. Eğer kadın sağlıklıysa, o ülke sıhhat ve huzur içindedir. Bu nedenle il başkanlığımızın öncülüğünde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi Gezici Kanser Tarama Aracını tüm Kırıkkaleli kadınlarımızın ayağına götürüyoruz. Yaşı 40 ile 69 arasındaki tüm kadınlarımız bu hizmetten faydalanacak” dedi.