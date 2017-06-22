Kırıkkale’de Kadir Gecesi’nde camiler doldu taştı

Kadir Gecesi’nde Kırıkkale’nin pek çok camisinde olduğu gibi Merkez Nur Camisi’nde de teravih namazı öncesi düzenlenen programa katılım yoğundu. Yüzlerce vatandaş Kırıkkale Nur Camisi’ne gelerek burada ibadetlerini gerçekleştirdi. Camiye giremeyen vatandaşlar ise Cami dışına serilen hasırların üzerine serilen seccadelerde ibadetlerini yerine getirdiler. Okunan dualarda camiye gelen Kırıkkale halkı hep birlikte ellerini semaya açarak birlikte dua etmenin huzurunu paylaştılar.

Kadir Gecesi’nde Nur Camisi’nde düzenlenen programda teravih namazından önce Kur’an-ı Kerim’den bazı süreler okundu. Düzenlenen Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım vaazında Ramazan ayına ve Kadir Gecesi’ne dair açıklamalarda bulundu. Müftü Yıldırım, “Ramazan rahmet ayı, Ramazan mağfiret ayı, Ramazan Allahü Teala’nın ‘Benim için yapıldı, ben karşılığını vereceğim’ buyurduğu bir aydır. Bu ayı biz her gün sizlere anlatmaya çalıştık. Ancak bu ay içerisinde öyle bir günü barındırıyor ki o gün müminler için, kendisine inananlar için, Allah’a inananlar için bin aydan daha hayırlı bir gece, bin aydan daha hayırlı bir gün çok hayırlı bir zaman dilimini, rabbim inşallah bize bu gece yaşatıyor. Bu geceyi idrak edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Birkaç cümle ile Ramazan’ı Allahü Teala’nın ifade buyurduğu Kur’an-ı Kerim’inde anlattığı cümleyle başlayalım. ‘Ramazan ayı Kuran’ın kendisinde indirilmiş olduğu bir aydır’ buyuruyor Allahü Teala” ifadelerini kullandı.