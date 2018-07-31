Kırıkkale’de kavşak çalışmaları devam ediyor

Kırıkkale’de yürütülen kavşak çalışmalarının hızlandırılması için yetkililere talimatlar veren Başkan Saygılı, "Karşıyaka-Yuva köprülü kavşağının yüksekliği 8 metre, uzunluğu ise doğuya doğru 170 metre, batıya doğru 100 metredir. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor ve kısa sürede tamamlanacak. Kırıkkaleli hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak çalışmaların tamamlanmasının ardından Kırıkkale trafiği önemli ölçüde rahatlayacak. Aynı bulvar üzerinde 3 tane daha kavşak çalışmamız devam ediyor. İnşallah onları da yakın zamanda açmayı planlıyoruz" dedi.