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19 Ağustos 2018 16:40

Kırıkkale’de kurban pazarı hareketlendi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar kurban almak için Kırıkkale’de kurulan hayvan pazarına akın etti.

Kırıkkale’de kurban pazarı hareketlendi

19 Ağustos 2018 16:40


Kırıkkale’de Arpalık Çukuru mevkinde kurulan hayvan pazarı hareketlendi. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşturdu. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından yakınırken, satıcılar ise fiyatların uygun olduğunu savundu. Küçükbaş hayvanlar bin ile bin 700, büyükbaş hayvanlar ise 8 bin ile 14 bin lira arasında satılıyor.


Bazı satıcıların, "Dolarla değil Türk parasıyla, dolar meselesine son. Türk parasıyla bu mallarımız gel vatandaş gel ve bir tosun alana bir koç bedava" şeklinde bağırması pazarda ilgi oluşturdu.




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