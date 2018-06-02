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02 Haziran 2018 11:53

Kırıkkale’de LGS heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığınca liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) Kırıkkale’de 2 bin 700 öğrenci ter dökerken, aileleri de çocukları için dua okudu.

Kırıkkale’de LGS heyecanı

02 Haziran 2018 11:53


TEOG’un kaldırılmasıyla ilk kez uygulanan LGS bugün gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 milyon 8’inci sınıf öğrencisi, nitelikli bir liseye yerleşebilmek için sınavda ter döktü.


Kırıkkale’de de 8’inci sınıfı öğrencileri, velileri ile sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Sınav saatini heyecanla bekleyen öğrenciler, daha sonra kimlik ve arama kontrolünden geçerek sınav salonlarına alındı. En az çocukları kadar heyecanlı olan aileler ise okulun bahçesinde Kur’an okudu, dualar etti.


Fen Lisesini kazanmayı hedeflediğini ifade eden öğrenci Veli Uslu, “İlk sınavım, biraz heyecan var. İnşallah Fen Lisesini tuttururum. Çok çalıştım” diye konuştu.




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