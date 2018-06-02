Kırıkkale’de LGS heyecanı

TEOG’un kaldırılmasıyla ilk kez uygulanan LGS bugün gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 milyon 8’inci sınıf öğrencisi, nitelikli bir liseye yerleşebilmek için sınavda ter döktü.

Kırıkkale’de de 8’inci sınıfı öğrencileri, velileri ile sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Sınav saatini heyecanla bekleyen öğrenciler, daha sonra kimlik ve arama kontrolünden geçerek sınav salonlarına alındı. En az çocukları kadar heyecanlı olan aileler ise okulun bahçesinde Kur’an okudu, dualar etti.

Fen Lisesini kazanmayı hedeflediğini ifade eden öğrenci Veli Uslu, “İlk sınavım, biraz heyecan var. İnşallah Fen Lisesini tuttururum. Çok çalıştım” diye konuştu.