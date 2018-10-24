Kırıkkale'de Mahalle Konaklarının yapımı devam ediyor

Eğitim öğretimden, muhtarlığa birçok birimi tek çatı altında toplanacağını ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, konakların yapımı 4 mahallede devam ettiğini söyledi. Kırıkkale Sanayi Mahallesi, Selim Özer Mahallesi, Kaletepe Mahallesi ve Aşağı Mahmutlar Mahallesi olmak üzere 4 mahallede yapım çalışmaları devam eden Mahalle Konakları ile eğitim öğretimden muhtarlığa birçok birimin tek çatı altında toplanması amaçlanıyor. Yapımı süratle devam eden ve yakın bir tarihte faaliyete geçecek olan Mahalle Konaklarının içerisinde derslikler, yönetici odası, eğitim odaları, kültürel faaliyet odaları, muhtarlıklar olacak. Mahalle Konakları ile hem mahalle sakinleri için kurslar düzenlenecek hem de mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirecekleri mekanlar olacak.

Kaletepe ve Selim Özer Mahallelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çalışmaların hızlandırılması hususunda ilgili birimleri talimat verdi. Mahalle Konaklarının mahalle sakinlerine çok fazla artı değer katacağına inandığını ifade eden Başkan Saygılı, projeleri yerinde inceledi. Ziyaretler esnasında mahalle sakinleri ile bir araya gelen Saygılı, “Mahalle Konaklarındaki asıl amacımız kadınlara yönelik olacak. Bu kursları açmak içinde İŞKUR ile görüşmelerimizi yaptık. Kadınlar burada mesleki eğitim alırken aynı zamanda maaş alacaklar. Hem kursa gelecekler hem de maaş alacaklar. Mahallelerimizdeki kadınlar el becerisi kazansın. Bu sayede kadınlarımız işe müracaatlarında elinde bir belge olacak. Zaman zamanda erkekler içinde kurslar olacak Allah nasip ederse. Kırıkkalemize hayırlı olsun inşallah” dedi.