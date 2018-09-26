Kırıkkale'de meslek edinme kursları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “100 Günlük Eylem Planı” kapsamında, İŞKUR'a kayıtlı işsizlere iş imkanı sağlamak, kendi işlerini kurmak amacıyla 75 kişi meslek edinme kursuna başladı.

Kırıkkale İŞKUR ve Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği içinde düzenlenen kursta 25'er kişi 3 grup olmak üzere 75 kişi meslek edinme eğitimi göreceğini ifade eden İŞKUR İl Müdürü Yasin Tekin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın '100 günlük Eylem Planı' kapsamında, Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği kurumumuza kayıtlı iş arayanlara yönelik; bilgisayar işletmenliği, bilgisayar destekli muhasebe ve müşteri hizmetleri görevlisi asistanı, mesleklerinde, 25'er kişilik 3 grup olmak üzere toplam 75 kişilik meslek edindirme kurslarını başlattık. Kursiyerlerin kursa devam ettikleri her gün için 25 TL cep harçlıklarının ve genel sağlık sigortası primleri ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primlerinin İş-Kur tarafından karşılanacak. Kurslar sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek” dedi.

İŞKUR İl Müdürlüğü, Kırıkkale KOSGEB İl Müdürlüğü ve Kırıkkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliğinde 45 kişilik Girişimcilik Eğitim Programı'nın devam ettiğini belirten Tekin, program sonunda katılımcılara verilecek girişimcilik sertifikasıyla kursiyerlerimizin hazırlayacakları projeler ile İŞKUR'un (engelli ve eski hükümlülere yönelik), KOSGEB'in sunduğu hibe desteklerinden faydalanma imkanı yakalayacaklarını belirtti.