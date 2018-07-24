Kırıkkale’de meslek liseleri istişare toplantısı yapıldı

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi başkanlığında, Şube Müdürü Ümit Yaşar Gürsoy ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürleri ile Mesleki Teknik Eğitimin genel durumu ve istatistiki bilgilerin ele alındığı toplantıda problemler ve çözüm önerileri tartışıldı. Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde yapılan toplantıda İl Müdürü Tüfekçi, önümüzdeki süreçleri planlama ve değerlendirme noktasında çok verimli geçtiğini ifade ederek, okul müdürleriyle birçok konuda istişare etme fırsatı bulduklarını belirtti.