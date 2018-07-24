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24 Temmuz 2018 13:20

Kırıkkale’de meslek liseleri istişare toplantısı yapıldı

Kırıkkale’de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kırıkkale’de meslek liseleri istişare toplantısı yapıldı

24 Temmuz 2018 13:20


Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi başkanlığında, Şube Müdürü Ümit Yaşar Gürsoy ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürleri ile Mesleki Teknik Eğitimin genel durumu ve istatistiki bilgilerin ele alındığı toplantıda problemler ve çözüm önerileri tartışıldı. Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde yapılan toplantıda İl Müdürü Tüfekçi, önümüzdeki süreçleri planlama ve değerlendirme noktasında çok verimli geçtiğini ifade ederek, okul müdürleriyle birçok konuda istişare etme fırsatı bulduklarını belirtti.




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