Kırıkkale'de Mevlid-i Nebi Haftası büyük ilgi gördü

Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından 'Mevlid-i Nebi Haftası' dolayısıyla düzenlenen program büyük ilgi gördü.

Kırıkkale Nur Camii Külliyesi'nin konferans salonunda yapılan program öncesinde Kırıkkale Belediyesi Mehteran Takımı tarafından çeşitli marşlar seslendirildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından yapılan "çini tabak" sergisinin açılışı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve daire müdürleri tarafından yapıldı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Dünyaya 1447 yıl önce teşrif eden sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) doğumu Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlanıyor. Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerimize açılış programına katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bugün Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin 1447. yıldönümü münasebetiyle Rabb'imiz bizleri burada olmaya nasip etti. Hepinizin Mevlid Kandili'ni kutluyorum. Allah, Efendimizin yaşantısını, örnek hayatını tüm hayatımıza nakşetmeyi bizlere nasip etsin. Bu haftanın feyzinden hem kendimiz hem çevremiz hem çocuklarımız hem de bütün dünya ve İslam alemi inşallah yararlanır. Bu vesileyle ben tekrar Mevlid Kandili'nizi kutluyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Keskin Cin Ali Köyü İmam-Hatibi Hüseyin Sümer tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından din görevlileri tarafından oluşan koro da ilahiler seslendirdi. İl Müftü Yardımcısı Mustafa Turan tarafından hatim duası yapıldı. İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise katılımcılara gül takdim etti.

Program sonrasında Kırıkkale Belediyesi tarafından vatandaşlara Mevlid-i Nebi aşı ikramlarında bulunuldu.