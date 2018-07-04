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04 Temmuz 2018 14:06

Kırıkkale’de ’Millet Kıraathanesi’ni millet açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesi vaadinde bulunduğu ‘Millet Kıraathanesi’ Kırıkkale’de faaliyete girdi.

Kırıkkale’de ’Millet Kıraathanesi’ni millet açtı

04 Temmuz 2018 14:06

Açılış kurdelesini ise vatandaşlar kesti.


Kırıkkale’de Hüseyin Kâhya Mahallesi’ndeki Emekliler Parkı’nda düzenlenen ’Millet Kıraathanesi’ açılış programında Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, vatandaşalar ile birlikte kıraathanenin açılış kurdelesini kesti. Günlük gazetelerin ve kitapların yer aldığı, çay, kahve ve kekin ücretsiz olduğu kıraathaneye, daha çok emekliler ilgi gösterdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tüm Türkiye’ye yayılacak olan milletin kıraathanesi olan ’Millet Kıraathaneleri’nin Kırıkkale şehir merkezinde ilkinin açıldığını ifade eden Başkan Saygılı, "Kırıkkaleli hemşehrilerimiz rahat bir şekilde sohbet edeceği, kitap okuyacağı bir mekân burası. Bizim kültürümüzde olan bir şey, bu kültürümüzde olan bir şeyi de hep beraber devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli Kırıkkaleli hemşehrilerimiz buraya gelecekler, bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanacaklar ve belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Umarım hepsi memnun olmuştur. Burada bütün hizmetlerin tamamı ücretsiz olarak Kırıkkale halkımızın hizmetindedir. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum" diye konuştu.


73 yaşındaki emekli Halil İbrahim Erciyas, "Kırıkkale için çok güzel bir hizmet oldu. Çok memnun olduk. Burada isteyen kitabını okur, isteyen gazetesini okur. Yapılan bu hizmetten gurur duyuyoruz" dedi.


İkinci adreslerinin Millet Kıraathanesi olduğunu dile getiren emekli Bahri Güneş ise "Kışın soğuktan korunacağız. Kapalı bir mekanda oturacağız. Bizi arayanlar için yerimiz burada, Hüseyin Kahya’da Emekliler Parkı’nda bizi bulacaklar. Burası bizim ikinci adresimiz devletimizin verdiği kararlarda, aldığı kararlardan emekliler olarak memnunuz" şeklinde konuştu.




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