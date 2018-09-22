Kırıkkale'de Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında “Muharrem Ayının Faziletleri ve Ehlibeyt Sevgisi” konulu konferans düzenlendi.

Program, Kurra hafız Abdulkadir Şehitoğlu tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ile başladı. Türkiye'nin Suudi Arabistan Cidde Basın Ataşesi Bahattin Akyön, Kerbela hadisesinin dehşet ve ibret vesikası olan bir olay olduğunu söyledi.

Kerbela olayının genç nesillere aktarılması gerektiğini belirten Akyön, “Özümüze dönmek ve yüreğimizdeki yanan ateşi gelecek nesillere bırakmak istiyoruz. Bu etkinliklerle Muharrem ayının fazileti, dehşet ve ibret vesikası olan Kerbela hadisesinin anlatılması kalplerde ve gönüllerde yer tutması gerekir ve bir daha olmamasını istiyoruz. Biz geçmişimizi bilmek zorundayız. Biz asrı saadeti bilmek zorundayız. Asrı saadetteki olayları ve ondan sonraki yaşanan hadiseleri gençlerimize öğrettiğimiz zaman bir daha asla 15 Temmuz hain darbe girişimlerinin olmayacağını göstermek için bu konferansları düzenliyoruz. Hepimiz Hz. Hüseyin'i seviyoruz. Ehlibeyti seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Programda, ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu tarafından davetlilere “Muharrem Ayının Faziletleri ve Ehlibeyt Sevgisi” konularında konferans verildi.

Konferans sonunda Türkiye'nin Suudi Arabistan Cidde Basın Ataşesi Bahattin Akyön tarafından Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'ya Kabe örtüsü hediye edildi.

Program, kutsal emanetlerin olduğu standın ziyaret edilmesi ve vatandaşlara aşure ikram edilmesinin ardından son buldu.